Ilgiorno.it - Bar negato al centro sportivo ex Cral. Nessun candidato per la gestione

Al momento si sono chiuse senza presentazione di offerte le manifestazioni di interesse aperte dal Comune di Limbiate per assegnare gli spazi sportivi dell’exAntonini di Mombello. L’ampia area verde attrezzata, un tempo circolo ricreativo dei dipendenti dell’ospedale Antonini, è di proprietà della Provincia, ma dal 2020 in comodato d’uso gratuito al Comune che ha dichiarato l’obiettivo di farne und’interesse per tutto il quartiere e non solo, tanto da averci già investito circa un milione di euro. L’ostacolo più grosso da superare però sembra essere quello dell’affidamento in. Al momento operano due società sportive, l’Asd Tennis Limbiate (nella foto) e l’Asd Limbiate calcio, con un contratto di comodato che prevede l’utilizzo fino a tutto il mese di giugno. Ma alla proposta di prendere inla struttura per i prossimi 6 anni (eventualmente rinnovabili),o si è fatto avanti.