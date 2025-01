Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 28 gennaio 2025 | Trono Classico e Over

Leggi su Tpi.it

, martedì 28è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 28, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la puntata registrata lo scorso 14, quella post scelta di Martina De Ioannon che ha lasciato il programma con Ciro. E la protagonista sarà Tina Cipollari, la storica opinionista della trasmissione che ora è diventata tronista. Per lei, infatti, farà arrivare unparticolare e arriveranno ben 4 persone pronte a conoscerle: lei deciderà di tenerne uno, poi capirà se è il caso di uscirci per conoscerlo o no.