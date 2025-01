Inter-news.it - Zielinski in Lecce-Inter si sacrifica e trova due giocate utili

ha vistopartire titolare come regista davanti alla difesa. E pur in una prova non particolarmente brillante ha saputore il modo di rendersi utile.TITOLARE IN REGIA – Inha giocato titolare. Partendo dal primo minuto nel ruolo che non ha fatto mistero di gradire meno, cioè quello di regista davanti alla difesa. E purndosi in compiti che proprio fatica ad assolvere è riuscito are degli spunti di qualità che hanno aiutato la squadra ad arrivare alla vittoria.PRETAZIONE ATIPICA – Questa è la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:è l’unico centrocampista ad aver disputato l’a partita, quindi non stupisce che risulti secondo assoluto sia per tocchi (63) che per passaggi (51, di cui 48 riusciti). Quello che però si nota guardando la grafica è la sua scarsa presenza nella zona di impostazione bassa.