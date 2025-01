Ilgiorno.it - Un piano industriale per l’Italia: "Così incideremo a Bruxelles"

Le priorità: rilancio del manifatturiero, sviluppo dei settori strategici, strumenti per ridurre la burocrazia e aumentare la competitività. L’obiettivo principale: riportare al 20% la quota di Pil generata dall’industria (ai livelli del 1991) rispetto al 15% attuale. Unpere per l’Europa. Antonio Tajani (foto), vicepremier, ministro degli Esteri e presidente di Forza Italia, ha presentato la piattaforma per l’economia agli Stati generali riuniti sabato al Museo della Scienza di Milano. Forza Italia si propone come punto di riferimento per le imprese e pivot nelle partite in gioco a, a partire dalla transizione del Green Deal nel nuovo Clean Industrial Deal. "Vanno modificate quelle scelte scellerate – ha rimarcato Tajani – Nessuno di noi è negazionista sul clima, ma servono scelte pragmatiche non ideologiche".