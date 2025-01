Quotidiano.net - Strage di Altavilla Milicia, Giovanni Barreca torna in carcere e va a processo con i ‘fratelli di Dio’

(Palermo), 27 gennaio 2025 –andrà aper lain famiglia ad(Palermo) e tornerà in. Lo ha deciso oggi il gup di Termini Imerese (Palermo) Gregorio Balsamo. Rinviati a giudizio con la stessa accusa di omicidio volontario anche idi, Sabrina Fina e Massimo Carandente. Nella, tra l’8 e il 10 febbraio 2024, vennero torturati e uccisi Antonella Salamone, moglie di, i figli Kevin di 16 anni ed Emmanuel di 5. Giorni di sevizie indicibili, in una sorta di ‘rito’ per scacciare il demonio. Mentre la terza figlia, all’epoca dei fatti minorenne e oggi maggiorenne, è anche lei imputata. Sulla vicenda pende un ricorso in Cassazione presentato dal difensore di, Giancarlo Barracato. Che sull’ordinanza di traduzione in– l’esecuzione del provvedimento è attesa per oggi – annuncia: “Chiederemo una nuova perizia psichiatrica.