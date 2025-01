Ilgiorno.it - “Self control” di Raf compie 40 anni: concerto evento agli Arcimboldi di Milano

Leggi su Ilgiorno.it

, 27 gennaio 2025 – Un tour per festeggiare i 40di “”: Raf sceglieper dare il via al nuovo tour nei teatri. L’anteprima sarà infatti il 23 maggio 2025 al Teatro. In scaletta pezzi evergreen come Sei La Più Bella Del Mondo, Il battito Animale, Cosa Resterà degli'80, Ti Pretendo, Infinito, Stai con Me, Non è mai un errore e i brani più recenti. "Portare40thversary nei teatri significa dare vita a un dialogo sensazionale con chi mi segue da sempre e con chi ha scoperto la mia musica più di recente - dice Raf -. Nei teatri, ogni nota e ogni parola trovano spazio per respirare, regalando emozioni ancora più intense. Questo nuovo capitolo del tour è il modo perfetto per celebrare 40di storia, condividere ricordi e rivivere insieme quel percorso che è stato una parte della vita di tante persone.