Sammontana Italia, verso il raddoppio del fatturato entro cinque anni

UNdelil 2028 e lo sbarco in Borsa come apice di un’escalation mondiale.ha ben chiara la strategia e ha scelto la Triennale di Milano per annunciarla a sei mesi esatti dal closing della fusione con Forno d’Asolo: un’operazione, quella realizzata dalla famiglia Bagnoli insieme a Investindustrial di Andrea Bonomi e dal senior management dei due gruppi industriali, che apre a scenari appetitosi. Stando ai numeri, l’obiettivo è sfiorare i due miliardi di euro dinel prossimo triennio. La nuova holding – guidata dall’amministratore delegato Alessandro Angelon e presieduta da Leonardo Bagnoli – punta a farlo con investimenti di carattere industriale e commerciale, anche attrauna ulteriore internazionalizzazione del brand. Nel disegno complessivo, del resto, l’espansione dei mercati dovrebbe far lievitare dal 18 al 30% gli affari esteri.