Perché milioni di prodotti Coca-Cola sono stati ritirati dal mercato europeo

di bottiglie e lattine die altridella multinazionalestate ritirate dala causa di un contenuto di clorato superiore ai limiti consentiti. Il richiamo, annunciato dall’imbottigliatoreEuropacific Partners Belgium, ha riguardato confezioni di, Sprite, Fanta, Fuze Tea, Minute Maid, Nalu, Royal Bliss e Tropico distribuite in Belgio, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Germania, Francia e Lussemburgo. L’Italia non è interessata dal provvedimento. Iincriminati erano in cirzione da novembre e, sebbene il numero esatto non sia noto, la multinazionale ha sottolineato che «si tratta di una quantità considerevole».Che cos’è il cloratoIl clorato, responsabile del ritiro, è un sottoprodotto della disinfezione chimica delle acque e può trovarsi in alimenti e bevande trattati con acqua clorata o contaminati da sanificanti contenenti cloro.