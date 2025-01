Iodonna.it - Perché attendere i 50 anni, se si può festeggiare in grande già a 48? La conduttrice ha invitato una marea di amici vip in pieno centro a Milano

Non c’è bisogno di aspettare la cifra tonda per divertirsi. Michelle Hunziker sa come far festa e per i suoi 48lo ha dimostrato ancora una volta. Per celebrare la ricorrenza, lasvizzera ha scelto di organizzare una serata piena di allegria e momenti indimenticabili, riunendoe familiari in un’atmosfera rilassata e gioiosa. La location? Il ristorante Savini 1867, nel cuore della Galleria Vittorio Emanuele di, trasformato per l’occasione in unasala divertimenti, dove karaoke, brindisi e risate sono stati i veri protagonisti. Michelle Hunziker, la carriera e gli amori della showgirl guarda le foto L’ingresso spettacolare di Michelle HunzikerMichelle ha aperto la serata con un ingresso scenografico sulle note di Let Me Entertain You di Robbie Williams, dando subito il tono della festa.