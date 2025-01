Oasport.it - Pattinaggio artistico: anche la svizzera Livia Kaiser salta gli Europei 2025. L’anno scorso fu quarta

Arriva un’altra defezione di peso ai Campionatidi, competizione in programma dal 29 gennaio al 2 febbraio in Estonia, precisamente alla Tondiraba Ice Hall della capitale Tallinn. Dopo il forfait della detentrice del titolo Loena Hendrickx, nella giornata odierna laha dovuto abbandonare la possibilità di partecipare alla competizione continentale. La notizia è arrivata nel primo pomeriggio, attraverso un comunicato ufficiale della Federazione. L’elvetica,laanno, ha rimediato un infortunio due giorni prima della partenza: “È con rammarico che Swiss Ice Skating annuncia la cancellazione diper i prossimi Campionatiche si terranno questa settimana a Tallinn, in Estonia – si legge –si è infortunata durante un allenamento 48 ore prima della sua partenza per la capitale estone e non a cuor leggero deve rinunciare a partecipare per motivi fisici.