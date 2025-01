Dilei.it - Noemi, il look total-black con pelliccia per le prove di Sanremo 2025

Febbraio si avvicina inesorabile e, come previsto, ovunque e a ragione già non si parla d’altro che di. Tra i Big in gara la cui partecipazione è prevista durante la prima edizione di Carlo Conti vi è, alla sua ottava volta al Festival: per l’artista il 2024 appena conclusosi è stato un anno ricco di ritorni e debutti, culmine la ricomparsa sulla scena musicale della scorsa primavera con il singolo Non ho bisogno di te e l’esordio come conduttrice del Concerto del Primo Maggio di Roma, al Circo Massimo.Va da sé come il degno coronamento di successi tanto notevoli, nonché preludio di unse possibile ancor più positivo, fosse un gradito ritorno sul palco dell’Ariston, ritorno che si profila in grande stile con Se ti innamori muori, un brano potente ed emozionante scritto per lei da Mahmood e Blanco.