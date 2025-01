.com - Nainggolan, quando il calcio si lega alla droga: da Maradona al caso Padovano

(Adnkronos) – Radjaarrestato per traffico internazionale di. La notizia si diffonde rapidamente, prima sulla stampa belga e poi ovunque e, ovviamente, in Italia. Dove l’ex calciatore di Roma, Cagliari e Inter gode di una grande popolarità. Per le sue doti di calciatore, per il suome con i tifosi, ma anche per il suo carattere e per le scelte di vita considerate border line. Il profilo diè quello di un grande calciatore che ha però un passato fatto anche di episodi discutibili. Eloquenti le parole spese su di lui recentemente da Walter Sabatini, il direttore sportivo che lo ha portatoRoma: “Sono affezionato a tutti i giocatori che ho portato in giallorosso, quello che più mi ha fatto arrabbiare è. Gli voglio bene come un figlio, però lo vorrei a casa mia per picchiarlo: è veramente incontrollabile.