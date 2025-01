Agi.it - Nainggolan arrestato per traffico di droga

AGI - L'ex centrocampista della nazionale belga Radja, che in passato vestì le maglie di Roma e Inter, è statonell'ambito di un'inchiesta suldi cocaina attraverso il porto di Anversa. Lo riferisce la procura di Bruxelles. Il calciatore trentaseienne è tra i sospetti arrestati nel corso di una vasta operazione che ha visto la polizia effettuare trenta perquisizioni ad Anversa, città natale dell'atleta, e Bruxelles. L'indagine "riguarda la presunta importazione di cocaina dal Sud America in Europa, attraverso il porto della città belga, e la sua ridistribuzione in Belgio", si legge nel comunicato. La procura ha promesso di riferire "in modo più dettagliato quando le udienze saranno terminate e il giudice istruttore avra' potuto ascoltare gli indagati" l'identità e il numero degli arrestati.