Monza non solo Palacios! In fila per Buchanan | l’Inter valuta il futuro – TS

Ilè protagonista sul mercato, con il focus rivolto a rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione. Dopo aver trovato un accordo per il trasferimento di Pablo Marí alla Fiorentina, i brianzoli hanno messo nel mirino due giovani del: Tomase Tajon. Secondo quanto riportato da Tuttosport, entrambi i giocatori potrebbero approdare in prestito per sei mesi.PIACCIONO ENTRAMBI – Il primo nome sulla lista delè quello di Tomas, promettente difensore centrale del. Classe 2003,ha trovato poco spazio finora nella rosa nerazzurra, chiuso da una concorrenza di altissimo livello. Il prestito potrebbe rappresentare una soluzione ideale per permettergli di accumulare esperienza in Serie A e mettersi in mostra con continuità. Per ilrappresenterebbe un rinforzo prezioso per il reparto arretrato, soprattutto dopo l’imminente partenza di Marí verso Firenze.