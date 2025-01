Ilnapolista.it - Malagò: «Polemiche su Sinner? Non mi presto a strumentalizzazioni, sono totalmente dalla sua parte»

ha rilasciato un’intervista al Messaggero per “festeggiare” la vittoria diin finale degli Australian Open, la sua seconda finale consecutiva vinta a Melbourne. Gli aggettivi perormai si sprecano, rimane e si ribadisce il fatto che abbia un potere attrattivo sul tennis.Leggi anche: Bertolucci: «mi ricorda Djokovic, cuoce a fuoco lento l’avversario»: «ha portato a un gruppo di tennisti e tenniste fra i primi al mondo»Aggettivi per?«Monumentale. Unico. Ma sembrano tutti banali, scontati. Adesso è lui l’alfiere di noi tutti dello sport. Il migliore degli ambasciatori. Per visibilità e prestigio è uno dei veicoli, oggi il principale, che consentono allo sport italiano di essere universalmente riconosciuto ed apprezzato».«Mi pare che con lui (, ndr) ci sia tutto un movimento che è orgoglioso di avere un campione del valore di Jannik, che però non è un caso isolato, come talvolta abbiamo registrato in certe discipline.