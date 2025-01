Ilrestodelcarlino.it - L'universo liberal si dissolve

Sto notando che l'" si sta liquefacendo come neve al sole, tra dimissioni, indebolimenti, energiche manifestazioni di piazza, petizioni per indire nuove elezioni, giullari mediatici balbettanti, soprattutto in America. Il Canada ha raggiunto l'apice con le dimissioni del suo Primo Ministro, l'Inghilterra è a un passo dalla guerra civile, con petizioni indebitamente chiuse dall'attuale esecutivo perché di successo, l'Austria deve formare un nuovo governo con forze di destra, la Germania ha visto la caduta di Scholz. E l'elenco potrebbe continuare. Mi fa piacere, perché si tratta di un pianeta davvero poco vivibile, tra imposizione di capricci scambiati per diritti, calpestamento della vera dignità dell'uomo, caos culturale, mancanza di appiglio alla realtà: una desolazione, insomma.