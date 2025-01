Biccy.it - L’Isola dei Famosi 2025: una campionessa mondiale verso il cast

Leggi su Biccy.it

dei, nonostante l’allungamento del Grande Fratello, tornerà anche questa primavera e iing per la realizzazione del nuovosono già aperti.Gli autori in queste settimane starebbero facendo il giro delle chiamate e fra i nomi contattati c’è anche quello di un’ex, Camila Giorgi. A dare questa notizia è stato Gabriele Parpiglia nel suo programma radiofonico, 100×100 Parpiglia, dove ha parlato di trattativa in corso. “Adeipuntano su un nome” – ha dichiarato – “è stata una big dello sport italiano, ha avuto l’opportunità di essere 36esima al mondo, può essere e rientra fra i papabili nomi desiderati per la nuova edizione. Le parti si stanno parlando in questo momento, mi sto riferendo a Camila Giorgi“.#isoladei@Studio100tv pic.