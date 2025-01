Linkiesta.it - L’accordo tra Gustavo Petro e Donald Trump sul rimpatrio dei migranti colombiani

Domenica 26 gennaio, il presidente colombianoha impedito l’atterraggio di due voli distatunitensi, ossia aerei militari che trasportavanoespulsi dagli Usa per volere dell’amministrazione di. Gli Usa «non possono trattare icome criminali», ha detto. Secondo Marco Rubio, segretario di Stato statunitense, il presidente colombiano aveva dato tutte le autorizzazioni necessarie, salvo poi cambiare idea mentre gli aerei erano in viaggio. La reazione diè stata immediata: dazi d’emergenza del venticinque per cento su tutte le merci colombiane che arrivano negli Usa (con aumenti fino al cinquanta per cento nel giro di una settimana), «divieto di viaggio» negli Usa per i cittadinie revoca dei visti per i funzionarinegli Stati Uniti.