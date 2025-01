Quotidiano.net - La svolta di Fiuggi, 30 anni dopo. Rampelli: noi giovani la volevamo: "E nacque una destra moderna"

Onorevole Fabio, vicepresidente della Camera per Fratelli d’Italia, oggi sono 30dalladi, con cui Gianfranco Fini traghettò il Msi in An. Da esponente dellaromana che annoverava nelle sue fila la premier Meloni, come ricorda quella vicenda dal punto di vista umano e politico? "La mia generazione, quella del Fronte della Gioventù, non stava nella pelle: aveva progettato e sperimentato il superamento del nostalgismo incontrando molti ostacoli per i suoi strappi nella modernizzazione dei metodi e dei linguaggi della. Io ero stato soprannominato dalla nomenclatura il ‘demoproletario di Roma’ per le attività sociali e associative, per il diverso approccio con l’immigrazione, l’assistenza ai più poveri e i centri ricreativi estivi. Intorno ai cinquantenni e oltre c’era un’atmosfera severa, preoccupazione, disorientamento.