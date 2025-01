Lettera43.it - La Colombia accetta le richieste di Trump sui rimpatri dei migranti dopo la minaccia dei dazi

Leggi su Lettera43.it

La nuova amministrazione di Donaldè tornata a fare ampio uso delladicome leva diplomatica. Domenica si è verificato un acceso scontro diplomatico tra Stati Uniti ein merito alle espulsioni deimesse in atto dalla Casa Bianca. Il presidenteno Gustavo Petro aveva impedito l’atterraggio di due voli militari statunitensi con a bordo cittadinini, affermando che il suo Paese avrebbeto isolo con «aerei civili, senza trattarli come criminali». In risposta, il presidente americano avevatodel 25 per cento su tutte le esportazionine, che sarebbero aumentati fino al 50 per cento entro una settimana.aveva inoltre annunciato la revoca immediata dei visti per i funzionari del governono e controlli doganali più rigorosi per i cittadini.