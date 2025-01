Zonawrestling.net - Kurt Angle elogia Chad Gable:”Un futuro Campione del Mondo”

sa riconoscere il talento quando lo vede e non ha dubbi:ha tutto ciò che serve per diventaredelin WWE. Parlando a Insight with Chris Van Vliet, il membro della WWE Hall of Fame ha speso solo parole di elogio per, spesso paragonato a lui per il loro passato nel wrestling olimpico., che ha personalmente sceltoper affrontarlo durante il suo tour di addio a RAW nel 2019, crede che la WWE abbia finalmente capito come utilizzarlo nel modo giusto:“mi ha fatto fare bella figura, è la verità. È incredibile, un ragazzo di enorme talento, e sono davvero felice che finalmente lo stiano utilizzando nel modo giusto. So che è un po’ sottodimensionato, e per un po’ non sapevano come valorizzarlo. Ma questo ragazzo ha tutto per diventare undeled essere altamente commerciabile.