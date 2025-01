Ilprimatonazionale.it - “Italians do it better”. Il tricolore si impone agli Oscar del Porno 2025

Roma, 27 gen – Glilì conosciamo tutti. Gli AVN Awards che ogni anno si tengono a Las Vegas invece restano un mondo sconosciuto: forse perchè premiano un cinema meno impegnato ma più “impegnativo“. Sono noti infatti come gli “del” e premiano niente meno che le migliori performance hard: quest’anno l’Italia incassa una tripletta.del, tripletta italianaInsomma è pur sempre un primato. A tenere alta la bandiera del nostro Paese nell’industria cinematografica per adulti sono stati Valentina Nappi, vincitrice della statuetta per la “Miglior scena di sesso scandalosa“, e Christian Clay (al secolo Igli Papale) che è stato eletto “Miglior attore internazionale” e ha vinto anche per la “Miglior scena di sesso di gruppo internazionale“. Almeno non ci sono i discorsi moralizzatori delle star di Hollywood sui diritti civili e le minoranze: puro e semplice intrattenimento “hard” premiato per quel che è, senza illusioni o lezioncine.