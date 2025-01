Iltempo.it - "Italia può essere ponte con gli Stati Uniti". La promessa di Tajani

L'umore al Consiglio Affari esteri a Bruxelles sul confronto tra i ministri dei 27 sull'amministrazione Trump «è di una realtà che deveunita per parlare con gli. Credo che l'da questo punto di vista possa svolgere un ruolo positivo di primotra Bruxelles, Roma e Washington, perché è anche un po' nel nostro Dna» Lo dice a margine il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio. «Se ci saranno problemi, se ne parlerà», nel caso dei dazi, la «questione potrebbeun problema generale che noi affronteremo, cercando di spiegare bene le nostre ragioni. L'Europa dev'unita e credo che l'possaun Paese in grado di dialogare meglio con Washington, per far sì che tutta l'Europa dialoghi meglio con Washington».