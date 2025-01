Anteprima24.it - Il sindaco di Sorrento: “Inqualificabile agguato ai nostri tifosi”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Un episodio, lontano anni luce dai valori e dallo spirito dello sport. L’avvenuto ieri sera, ai danni deidel, è”. Lo afferma ildi, Massimo Coppola, all’indomani dell’assalto al treno della Circumvesuviana alla stazione di Castellammare di Stabia. A bordo del convoglio c’erano idel, di ritorno dalla partita di calcio vinta contro la Turris a Torre del Greco.“Il calcio non c’entra nulla con questo episodio – ha proseguito – che ha visto da una parte veri e propri delinquenti, lontani anni luce dai valori e dallo spirito dello sport, dall’altraconcittadini animati unicamente dalla passione per la propria squadra, cui va tutta la nostra solidarietà e vicinanza. Mi auguro che le indagini, subito avviate dalla polizia, portino ad identificare i responsabili, e che scene di violenza come queste non si debbano più ripetere”.