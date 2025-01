Formiche.net - Il pragmatismo trumpiano come stimolo all’Europa. Il commento di Cangini

Leggi su Formiche.net

Non c’è dubbio che la rielezione di Donald Trump, soprattutto se letta alla luce dei fatti di Capitol Hill, nella vecchia Europa sia stata per molti uno shock. Siamo all’alba di un nuovo mondo le cui linee di frattura e i cui principi sono ancora tutti da individuare. Una cosa, però, è certa: né l’Italia né l’Europa possono fare a meno degli Stati Uniti. Le condizioni istituzionali, politiche, economiche e militari non lo consentono. Se, per assurdo, decidessimo di recidere lo storico legame che ci unisce a Washington, finiremmo annessi in condizioni di sottomissione da uno dei risorgenti imperi, quello russo o quello cinese. Forse da entrambi.Trattare con Donald Trump e confrontarsi con il trumpismo, dunque, non è né giusto né sbagliato. È semplicemente necessario.Occorre, pertanto, evitare le drammatizzazioni e sforzarsi di interpretare la nuova realtà che ci è dato vivere in una chiave il più possibile positiva.