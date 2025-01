Quotidiano.net - Il piano anti Trump della Danimarca: due miliardi di euro per difendere la Groenlandia

Roma, 27 gennaio 2025 – Laha intenzione di spendere l’equivalente di duedi(14,6di corone danesi), per rafforzare la sicurezza nell’Artico e Nord Atlco, area dove si incrociano gli interessi e le ambizioni di Cina, Stati Uniti e Russia. L’annuncio del governo di Copenaghen arriva a pochi giorni dall’insediamento di Donaldalla Casa Bianca e dalle dichiarazioni robodel neo presidente Usa che ha giurato di volersi prendere la, territorio autonomo danese, anche a costo di un’invasione militare. Per far arrivare il messaggio ha mandato anche il figlio Donald Jr in ‘missione’ a Nuuk. “Il livello di minaccia nell'Artico e nel Nord Atlco è aumentato – ha affermato il ministroDifesa danese Troels Lund Poulsen in una conferenza stampa –.