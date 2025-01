Ilrestodelcarlino.it - Il caso del carabiniere Vassallo. Medaglia sospesa, parla lo storico:: "La Germania dice che fu deportato"

di Mario Bovenzi Non verrrà consegnata oggi, giornata della memoria, lad’onore nel nome di ’Giuseppe fu Angelo, classe 1906’, così si legge nell’atto di morte del. Ucciso l’8 maggio 1945 a Filo, frazione d’Argenta. C’è un’istruttoria in corso, chiesta da Anpi e Comune di Argenta. Sotto i riflettori il suo passato, dubbi sulla sua vicinanza alla repubblica di Salò, ombre anche sulla prigionia nei campi di concentramento in. Lad’onore un tributo. "Ma quali dubbi sulla prigionia in, è tutto vero",Gian Paolo Bertelli, 72 anni, consulentedi Anmig (associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra). Da 25 anni scava nel passato, raccoglie e conserva documenti sui caduti, della prima e della seconda guerra mondiale.