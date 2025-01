Sport.quotidiano.net - Gli uomini del Nord, asse impenetrabile. Brilla Abildgaard, ottimo anche Hojholt

SEMPER 7 Rende semplicile situazioni più ingarbugliate. La Salernitana la mette sulla confusione, lui da ragioniere riporta l’ordine e calma i battiti di una gara da cardiopalma. RUS 7,5 Non alza di un millimetro il sopracciglio di fronte all’inferiorità numerica. Perfetto in marcatura, applicato e attento: l’unica sbavatura è il giallo che gli costa la sostituzione. CALABRESI 7 Quando il gioco è duro, è il momento di Arturo. Concedeteci questa rima e fateci ridere a crepapelle per un gruppo che in ogni suo interprete si sta rivelando eccezionale. CANESTRELLI 7,5 Prende il posto di capitan Caracciolo e interpreta la gara da capitano vero. Il duello con Cerri è esaltante e lo stravince da autentico leader. BONFANTI 7,5 Lo spessore nella fase difensiva non è più una sorpresa. Da sottolineare l’intraprendenza nel supporto alla manovra e da circoletto rosso la rimessa laterale che genera il gol vittoria.