Lanazione.it - Friggi senza olio con la Friggitrice ad aria Ariete, non crederai al suo prezzo

Leggi su Lanazione.it

Un marchio, una garanzia: latrice adcon capienza di 4 litri è il compromesso ideale per mangiare sano,però rinunciare al gusto. A soli 48,80€ grazie al 39% di sconto Amazon, è un'occasione da prendere al volo. I punti di forza di questa compatta ma capientetrice ad, sono certamente la finestra in vetro trasparente dove poter controllare la cottura dei cibi, i suoi 9 programmi di cottura, e la funzione shake e grill. Ma non è finita qui: scopri di più continuando a leggere. Acquista adesso alpiù basso Mangiare leggero non è mai stato così semplice, con latrice adpotente e veloce Patatine fritte, pollo, frittura di pesce, verdure e tanto altro ancora: con latrice ad, puoi cuocereo aggiungendone appena un cucchiaio per avere fino a 1,5kg di patatine fritte alla perfezione.