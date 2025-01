Zonawrestling.net - Drew McIntyre: “Vedo gente mettersi in fila per Triple H ma io e lui abbiamo un accordo”

Leggi su Zonawrestling.net

Il nuovo processo creativoIn una lunga intervista a The Law,ha parlato di come è cambiata la gestione del backstage in WWE: “Con il nuovo processo creativo e Hunter al comando non devi fare il ribelle, ti dice semplicemente ‘vai là fuori e mostra al mondo chi sei’. Ci spingono in quella direzione invece di trattenerci tipo ‘so che sei incazzato perché ti hanno fregato la settimana scorsa, ma vai là fuori e sorridi’. Non lo farei mai”.L’autenticità nei promoLo scozzese ha spiegato l’evoluzione nel suo modo di gestire i promo: “Prima, dopo essere tornato dalle indie dove avevo trovato la mia voce e il mio processo creativo, sentivo di dover essere in un certo modo. Ora sono semplicemente me stesso. A volte posso essere di buon umore e parlare piano, altre volte essere rumoroso, o arrabbiato e urlare, o arrabbiato e parlare piano.