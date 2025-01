Lapresse.it - Danilo saluta la Juve: “Mai facile separarsi da un amore”

Leggi su Lapresse.it

Con una lunga lettera d’addio, pubblicata in un video su Instagram,hato lantus. Il club bianconero ha infatti risolto il contratto con il difensore brasiliano, che tornerà in patria per giocare con il Flamengo. “Cari bianconeri, non so nemmeno da dove iniziare. Sapevo che prima o poi questo giorno sarebbe arrivato, ma non si è mai pronti per gli addii. Sono passati cinque anni e mezzo, ma per me è come se fosse stata una vita intera”, dice il difensore mentre scorrono le immagini dei suoi anni in bianconero. “Non è maida un’, da un luogo che mi ha dato tanto, da una maglia che mi ha fatto provare grandi emozioni, da un club e una storia in cui ho ritrovato i valori che mi hanno accompagnato durante tutta la mia carriera e che ho imparato dai miei genitori”, spiega ancora