Cuneo illumina la Torre Civica di blu: un messaggio per dire "Stop alle bombe sui civili"

Sabato 1° febbraio si celebra la Giornata Nazionale delle Vittimedelle Guerre e dei Conflitti nel Mondo, un’importante occasione per ricordare le sofferenze delle popolazioni coinvolte nei conflitti armati e sensibilizzare l’opinione pubblica su questa tragica realtà.Attualmente sono 56 i conflitti in corso nel mondo, e milioni dicontinuano a subire le devastazioni della guerra. Per questo motivo, il Comune diha accolto l’invito dell’ANVCG (Associazione Nazionale Vittimedi Guerra) e dell’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) a unirsi alla campagna “sui”, un’iniziativa che mira a sottolineare l’urgenza di proteggere le vite innocenti nei Paesi in guerra.Come simbolo di adesione e solidarietà, ladisaràta di blu, il colore scelto per rappresentare la pace e la speranza.