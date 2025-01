Quotidiano.net - Chi è Karla-Simone Spence, la Haydée de ‘Il Conte di Montecristo

Attrice inglese emergente,è il volto della schiava, presente nella terza puntata della serie tv “Ildi”, che in queste settimane sta conquistando il pubblico italiano. Nata e cresciuta a Londra,ha tutte le carte per avere una carriera in ascesa e si prepara a consolidare la sua presenza nel mondo dello spettacolo puntando a progetti sempre più ambiziosi. Ecco che cosa sappiamo di lei. Biografia e carrieraè nata a Londra, Regno Unito, il 19 luglio 1996. Cresciuta in un ambiente multiculturale con una famiglia con radici giamaicane, ha sviluppato fin da giovanissima una passione per la recitazione e le arti drammatiche, decidendo di seguire questo percorso con determinazione. A 11 interpreta Giuseppe in “Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat” nella produzione della sua scuola elementare e da allora continua a esplorare il mondo dello spettacolo frequentando scuole di recitazione nella capitale inglese, dove si fa notare per il suo talento naturale e la capacità di adattarsi a ruoli complessi.