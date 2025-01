Juventusnews24.com - Cambiaso Manchester City, Ottolini (ds Genoa) si sfrega le mani in caso di cessione del terzino bianconero? «Operazione vantaggiosa per tutte le parti»

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24, il direttore sportivo delsi espone sull’exdel Grifone:le parole sulMarcoha parlato ai microfoni di Sky Sport prima diMonza tornando alladialla Juve e sulla percentuale che spetterebbe al Grifone indidelal.BONUS INDIDI– «Quell’è stataperlein causa. Il mercato in entrata delha già raggiunto i suoi obiettivi. Qualcosina faremo ma l’di, come successo l’anno scorso per Dragusin, può sicuramente aiutare questa società».Leggi su Juventusnews24.com