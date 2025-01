Scuolalink.it - Borse di studio ITS 2024: al via il bando INPS per studenti fuori sede

Dalle ore 12 di oggi, 27 gennaio, l’accoglie le domande per ildedicato all’assegnazione didiper glidegli Istituti Tecnici Superiori (ITS). Gli interessati hanno tempo fino alle ore 12 del 24 febbraio 2025 per inoltrare la propria candidatura. Il programma prevede l’erogazione di 120 contributi dal valore di 4.000 euro ciascuno, destinati a supportare i giovani che affrontano spese maggiori pere alloggio lontano da casa. Chi può partecipare alIlè rivolto esclusivamente agliche risultano figli di iscritti, dipendenti o pensionati, alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, oppure pensionati che utilizzano i servizi della Gestione Dipendenti Pubblici. Questa iniziativa punta a sostenere le famiglie che rientrano in queste categorie, riducendo l’impatto economico legato al percorso di