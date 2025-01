Isaechia.it - Amici 24, animi tesi in Casetta dopo il provvedimento della Celentano per le pulizie

moltoall’internodi24ildisciplinaremaestra Alessandra.Durante l’ultima messa in onda di ieri (domenica, 26 gennaio) infatti la professoressa ha nuovamente fatto irruzione all’internoresidenza dei ragazzi e ha trovato ancora una volta la casa sottosopra. Spazi comuni non puliti adeguatamente, robe in cucina sparse, bagni sporchi, cicche fumate per terra. Insomma sempre la stessa storia: i ragazzi mancano di ordine in casa. Da quel momento ha imposto undisciplinare ad alcuni alunni tra cui: Alessia Pecchia, Nicolò Filippucci, Mollenbeck, Deddè, Francesca Bosco, Daniele Doria, Luk3. La maestra ha proposto che questi allievi sarebbero sempre responsabilipulizia dell’intera casa, se non fossero usciti i reali colpevoli delle mancate