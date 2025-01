Ilrestodelcarlino.it - "Alla prima difficoltà ci siamo sciolti. Allarme classifica"

Le crisi passano, sono fasi transitorie, ma quella della Vigor sembra non avere fine. La debacle al "Del Conero" assume le sembianze di un incubo, una di quelle domeniche che mai il popolo vigorino avrebbe voluto vivere e invece ecco materializzarsi un’altra prova incolore, senza nerbo, già segnata dopo pochi minuti. "Serve a poco essere carini, fare il compitino, giocare in punta di fioretto, se poi non si è solidi in difesa o non si finalizzano le occasioni – dice il tecnico della Vigor Senigallia, Mauro Antonioli –. Non so darmi una spiegazione, tutti i progressi fatti in settimana svaniscono clamorosamente nel corso della gara, in un derby tra l’altro. Abbiamo lavorato sull’attenzione, sulla concentrazione, sull’intensità. Mi sarei aspettato più decisione nei contrasti, specie in mezzo al campo, invece è emersa ancora una fragilità preoccupante, anche in fase di non possesso".