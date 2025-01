Nerdpool.it - Alien: Earth, il teaser introduce l’invasione degli Xenomorfi

Leggi su Nerdpool.it

Glistanno per arrivare sulla Terra, portando con sé il terrore che hanno seminato su navi spaziali e stazioni orbitanti sin dagli anni ’70., in uscita su Hulu questa estate, sarà la prima serie TV tratta dall’iconico franchise di. Il creatore della serie, Noah Hawley, ha reinterpretato i concetti inquietanti del film originale di Ridley Scott, trasferendo l’orrore direttamente sul nostro pianeta.FX e Hulu stanno già alimentando l’attesa per la serie attraversoinquietanti. L’ultimo è stato rilasciato domenica sera e mostra uno Xenomorfo frenetico che tenta di fuggire da un’astronave in caduta libera verso la Terra. Questo nuovo video lascia intendere che glisaranno una presenza dominante e devastante per gli abitanti del nostro pianeta.Gli: terrore senza limitiNonostantesia una produzione pensata per il piccolo schermo, non mancherà certo il senso di minaccia che contraddistingue questii letali.