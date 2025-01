Movieplayer.it - A Che Tempo Che Fa Fabio Fazio rischia di cadere nella botola in diretta, poi ironizza: "Salvo per miracolo"

Leggi su Movieplayer.it

Incidente perpuntata di ieri di CheChe Fa, che hato diin unaalle spalle di Claudio Baglioni. Imprevisto per, durante la puntata di CheChe Fa di ieri sera, domenica 26 gennaio. Il conduttore infatti, hato una rovinosa caduta mentre accoglieva in studio Claudio Baglioni, appena esibitosi nello studio di Nove. CheChe Fa, la caduta diNel corso dell'ultima puntata, il conduttore è inciampatodel pavimento. Mentre lasi apriva dietro di lui,ha messo un piede dentro e stava perdietro Claudio Baglioni. Fortunatamente, una persona della troupe è corsa a riprenderlo, evitandogli il peggio. L'episodio non è passato inosservato, sia per Baglioni che .