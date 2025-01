Ilrestodelcarlino.it - Un progetto spaziale: “Porto un po’ di Ascoli nella missione sulla Luna”

, 26 gennaio 2025 – Anche, tra pochi giorni, sarà. Restate pure a bocca aperta, è comprensibile. Ma è proprio così. Merito del progettista e ricercatore Rudi Lauretani, ascolano doc, che insieme a un’equipe di professionisti ha realizzato l’MPAC2: un oggettoche a febbraio verrà lanciato in orbita per essere collocato esattamente. Attraverso la trasdi un segnale laser, questa ‘creatura’ riuscirà in tempo reale a fornire la posizione precisa a chiunque o a qualsiasi cosa (satelliti compresi) si trovi a viaggiare nello spazio. Insomma, uno strumento unico nel suo genere e che non è stato ideato dai ‘soliti’ americani, cinesi, russi o giapponesi. Ma dal team di esperti, progettisti e ricercatori dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati, del quale Lauretani fa parte da ormai più di due anni.