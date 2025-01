Iltempo.it - "Trump è un gran cialtrone", Fusani non si tiene: in studio cala il gelo

Leggi su Iltempo.it

Il presidente americano Donaldha iniziato in quarta il suo secondo mandato con una raffica di ordini esecutivi e l'annunciata stretta sull'immigrazione illegale. La foto delle espulsioni con i miti in catene che salivano sugli aerei militari che lasciavano gli Usa ha spaccato il mondo mentre l'Europa guarda alle strategie economiche della Casa Bianca e in particolar modo ai dazi. "è una persona che come aveva fatto all'epoca" del primo mandato "cerca di fare interessi commerciali dei suoidi sponsor, quindi tutto quello che non gli conviene non lo farà", afferma Claudiaa 4 di sera, su Rete 4. La giornalista sul punto è particolarmente incisiva: "Mi sembra un, se posso dire con una parola semplice", attacca lasciando di stucco conduttori e ospiti, tra cui Federico Rampini il cui intervento precedente viene citato da