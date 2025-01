Dilei.it - Stefano Bettarini in lacrime a Verissimo, le parole sulla Ventura: “Ognuno vive con la propria coscienza”

Leggi su Dilei.it

è stato uno degli ospiti della puntata didel 26 gennaio 2025. L’ex calciatore ha raccontato nello studio televisivo il periodo complicato che stando, vista la recente scomparsa del suo amato papà., il ricordo del papàDal momento in cui ha fatto il suo ingresso a, nella puntata del 26 gennaio 2025,è apparso subito particolarmente commosso ed emozionato. L’ex calciatore ha svelato che la scomparsa di suo padre Mauro è ancora troppo recente per riuscire a gestire le sue emozioni a riguardo, lasciandosi andare alle.Lo sportivo ha raccontato quanto è stata fondamentale per lui la figura paterna: “Noi abbiamo una famiglia molto unita, io mio padre l’ho vissuto veramente a pieno, ho avuto la fortuna dirlo fino all’età di 86 anni.