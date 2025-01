Scelta obbligata Comunicato ufficiale del Grande Fratello la decisione sul programma

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Ci dispiace, siamo costretti”, arriva la notizia più triste per i fan del. Ci sono infatti importanti cambiamenti in vista per il reality show di Canale 5. L’annuncio è del tutto inaspettato e rappresenta l’ennesima modifica in una stagione particolarmente turbolenta. La comunicazione non è piacevole per il pubblico, ma neanche per i concorrenti che da quattro mesi convivono ormai all’interno della casa più spiata d’Italia.Secondo quanto trapelato, Mediaset ha preso unaimportante per il. Il, giunto alla sua 18ª edizione, inizia a mostrare segni di invecchiamento. Per la prima volta, gli ascolti non hanno premiato il “padre di tutti i reality show”, alimentando critiche e discussioni. A restare delusi sono i fan che si erano ormai abituati al doppio appuntamento settimanale, previsto il lunedì e il giovedì, rimarranno delusi.