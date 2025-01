Ilfattoquotidiano.it - Scarcerato il boss Ernesto Fazzalari, era il latitante più ricercato dopo Messina Denaro

È gravemente malato e così il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha disposto i domiciliari per, detto u lentu, ildella ‘ndrangheta che fino a 10 anni fa era ilpiùMatteo. I magistrati hanno accolto i ricorsi dell’avvocato Antonino Napoli e hanno annullato ben tre ordinanze di rigetto del differimento della pena o della concessione della detenzione domiciliare, una emessa dal Tribunale di Sorveglianza de L’Aquila e due ordinanze emesse del Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in seguito al trasferimento dipresso il centro diagnostico e terapeutico del carcere di Parma.Ilha un male aggressivo che è incompatibile con il regime del 41 bis al quale è sottoposto dal giugno 2016, quando venne arrestato a Molochio, in provincia di Reggio Calabria.