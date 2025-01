Metropolitanmagazine.it - Samuel Ross e Zara: una collaborazione innovativa che reinventa la moda democratica

, uno dei talenti più interessanti dellacontemporanea, ha svelato a Parigi la sua prima collezione incon, presentata al Grand Palais Immersif tra proiezioni psichedeliche e ospiti d’eccezione come Marta Ortega, Marisa Berenson e Luka Sabbat. Questa capsule collection rappresenta un esperimento audace, unendo utility wear e dettagli sartoriali ispirati alle tradizioni di Savile Row.: la collab che darà un nuovo approccio allaDopo aver venduto la sua partecipazione in A-Cold-Wall,è tornato sotto i riflettori con SRA, un brand che fonde l’alta artigianalità con il design moderno. La linea principale di SRA offre capi su misura, prodotti artigianalmente in Europa e Regno Unito, ma conil designer mira a unapiù accessibile senza rinunciare alla qualità.