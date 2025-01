Ilrestodelcarlino.it - Nuovo Day Hospital Oculistico all’avanguardia

Cento si arricchisce di unpunto d’eccellenza nel campo della sanità, un luogo privato ma che nella città del Guercino ha già annunciato di volersi aprire a convenzioni con il comune per riconoscere prestazioni gratuite ai cittadini più in difficoltà, segnalati dalla municipalità. Oggi alle 17, in via Ferrarese 46, infatti si terrà l’inaugurazione del DayDho,centro per diagnosi, cura e prevenzione delle patologie oculari, impreziosito da macchinarie numerosi professionisti attivi nel settore. Tra loro, il dottor Paolo Tassinari (nella foto), oculista con una lunga esperienza nella chirurgia vitreoretinica, nonché amministratore delegato della struttura Dho. "Siamo attivi a Cento da alcuni mesi, ma le richieste e la lunga lista di interventi ci hanno portato a ritardare l’inaugurazione – dice Tassinari –.