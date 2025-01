Nesta | Il dibattito sulla Giustizia non può riguardare solo politica e magistratura

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma – “La voce dell’Avvocatura è stata completamente nascosta, oscurata, quasi che ilRiforma dellasia un dialogo a due fra. Una situazione intollerabile che rende necessaria una forte mobilitazione della classe forense a livello nazionale.”A parlare è il Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Paolo, con una dura presa di posizione che non risparmia critiche tanto a certe componenti dellaquanto a talune voci politiche che sembrano dimenticare il ruolo dell’avvocato nell’architettura giurisdizionale.“All’inaugurazione dell’Anno Giudiziario in Corte d’Appello a Roma abbiamo sentito autorevoli esponenti delladire che gli Avvocati sono portatori di interessi privati e dunque non dovrebbero avere voce in capitolo nelRiforma – attacca– una posizione intollerabile che denota la totale ignoranza dei principi costituzionali del processo accusatorio che richiede un Giudice terzo e imparziale rispetto al Pubblico Ministero e al Difensore.