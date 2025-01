Ilrestodelcarlino.it - Minaccia i dipendenti del Nettuno e semina il panico nel locale

Rimini, 26 gennaio 2025 – Si è presentato alall’ora di pranzo, visibilmente alterato. Dopo aver rotto un bicchiere di vetro, l’ha usato perre il personale del. Provvidenziale l’intervento dei carabinieri, che una volta arrivati nel bar ristorante di piazzale Kennedy hanno bloccato l’uomo, che è stato portato via in ambulanza per le sue condizioni. Are ilnelun 50enne che l'estate scorsa aveva lavorato per un po’ nel. L’uomo, una volta bloccato, è stato portato via dal 118.