Inter-news.it - Marelli: «Mano Baschirotto: rigore per l’Inter! VAR valuta in un modo»

è scesa in campo a Lecce, battendo la squadra di Giampaolo con un netto 4-0. Non mancano in ogni caso gli episodi arbitrali, analizzati puntualmente da Lucasu DAZN. Di seguito la sua interpretazioneMANCATObatte il Lecce rispondendo così al Napoli. Lucaanalizza gli episodi arbitrali, iniziando dal mancatoassegnato ai nerazzurri in avvio di partita: «Abbiamo avuto tre episodi, il primo è il tocco di braccio di. Una volta rivisto il movimento verso il pallone del braccio destro è sospetto, anzi per quanto mi riguarda è punibile. Probabilmente in sala VAR hanno ritenuto che nonostante il movimento del braccio il contatto sia avvenuto molto vicino alla figura, per me è molto più punibile che non».DECISIONI CORRETTE –prosegue con gli altri due episodi: «Poi abbiamo l’ammonizione a de Vrij: in realtà dopo aver visto il replay Carlos Augusto è stato anticipato da Krstovi?, costringendo de Vrij alvento.