Spazionapoli.it - Lukaku e Kvaratskhelia: lo scambio social che fa emozionare i tifosi del Napoli – FOTO

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime Calcio– Romelue Khvichasi sono scambiati dei messaggi su Instagram, emozionando ipartenopei Tra le ultimissime calciodi oggi, anche lodi commenti tra Romelue Khvichasul profilo Instagram dell’attaccante belga. Messaggi che hanno fattopartenopei dopo la splendida vittoria di ieri contro la Juventus, la prima senza il georgiano in rosa. Un addio che ha fatto discutere e dispiacere i milioni di sostenitori azzurri in tutto il mondo.Il trasferimento è avvenuto all’improvviso, lasciando senza parole anche gli stessi compagni di squadra del georgiano, che intanto ha debuttato ieri con il PSG. Tra i protagonisti in magliache si sono affezionati all’ex numero 77, seppur avendo condiviso lo spogliatoio per poco, c’è anche Romelu